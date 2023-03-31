金馬影后李心潔與藝人好友們創立的小黃花基金拍攝的「孩子，你好嗎？」系列紀錄片，親自擔任全系列監製，以「愛」的視角為出發點，探討家庭關係和親子教育模式。她近日接受本報專訪表示，沒有因為父母親關係不和諧，就對愛失去信心，「我還是相信人」，與導演老公彭順目前已攜手走過13年婚姻，她認為「人沒有完美的，雙方都有可能犯錯，但只要2人互相扶持就能夠繼續走下去，某一天你回頭看，就會發現其實那是在考驗你，讓你獲得一份更堅定的愛。」

李心潔在其中1部短片〈我的名字叫李心潔〉中更成為被拍攝主角，出道近30年首度分享自己的生命故事，她坦言，確實有很多的痛苦跟掙扎，甚至害怕外界會覺得她是在消費家人，「作為一個藝人，要公開這麼多私事很不容易，但我跟大家一樣會有挫折，我的童年也有創傷，如果要把一個故事完整說出來，一定有它的黑暗面，最後我做出這個決定，是因為我已經面對並且轉化它，這些事都已經過去了，才能夠這麼坦然地分享，正式跟我的過去道別，然後我講的是一個家的觀念，對我來說完整的家，就是一定是3代的，不是我跟我的孩子而已，我覺得最重要的是我的父母，很感動能有這樣的機會」，也感謝親友們大力的支持，笑說可能是因為自己平時做人有成功。

李心潔出道近30年首度分享自己的生命故事。（甲上娛樂提供）

李心潔提到小時候常看到爸媽吵架，雖然認同童年會對人的一生有很大的影響，「我有這樣的經歷，肯定內心會留下一些負面的情緒」，但也沒有因此害怕步入婚姻，在決定結婚前，到印度旅行了33天，並出版《在我說願意之前》一書，「希望可以有一段很長的時間去整理自己，因為我不希望把很多負面能量帶進去，然後影響到這個家庭裡面的人」。她也表示，過去在感情中有很多的不安全感，年輕時較執著，對於很多關係抓很緊，「非常辛苦，你覺得你很愛對方，但常覺得不能呼吸」，後來慢慢透過靈修等方式讓自己安靜下來，去處理內心世界的恐懼，整個人就越來越輕鬆，「生命無常，沒有任何東西或人是永遠屬於你的，什麼都抓不住，就不要抓」。

而她在結婚4年時，曾因老公出軌面臨危機，最後以夫妻聯名的方式共同發表聲明，表示2人會一起面對挫折，李心潔認為婚姻關係本來就不容易，過程會有很多的衝突，令你很容易想要放棄這段感情，「沒有孩子的話沒關係，但是如果有孩子，我們成年人可以處理的事情，就盡量不要影響到孩子，他們在小的時候可能沒辦法承受父母分開」，也稱相當佩服上一代很少有人離婚，「我父母也不容易，我們一家經歷了很多事還是兜在一起，從來沒有放棄過這份愛、這個家庭，然後一起去尋找方法，直到我們都能夠擁有幸福」，在自己的婚姻裡她也是本著這個念頭，因為在婚前就當了繼母，「一開始就有一個女兒，所以不管發生什麼樣事，我們都要成熟面對」。認為2個人在一起就要學習互相包容，「遇到什麼低潮或是挫折，都盡量支持對方，鼓勵他走過」，對她來說，最圓滿的關係就是在一起之後，可以讓彼此都變得比以前更好。

李心潔與丈夫彭順（後排左）結婚13年，育有一女兩男。（摘自IG）

最後，她表示，這個紀錄片已經不僅代表李心潔個人，「是個獨立的電影作品，有它的生命力，希望大家看到的並不是我曝光孩子和私事，它是一個生命的故事」，期盼和自己有同樣生命經歷的人看到電影後，也可以找到方法走出困境，「要相信家人之間的愛是很堅定的，只要你們不放棄對方，總有一天一定可以一起找到幸福，這是我想要透過這個紀錄片傳達出來的精神」。「孩子，你好嗎？」系列紀錄片今在台上映。