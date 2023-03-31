全民普發新台幣6000元，上網登記方式最快預定於4月6日入帳，但有民眾表示有特定銀行已經搶先入帳。數位部表示，雖然系統是同一天提供民眾的資料給各銀行，但入帳時間會有差異，也因為有銀行加速辦理的情形，屬於特定銀行的特殊狀況。

數位部表示，網路登記入帳系統截至31日中午12點為止，已經有超過695萬人完成登記，經系統檢核資料無誤後，6000元就會陸續入帳到民眾登記時的帳戶。

數位部說，關於入帳時間點，目前各金融機構銀行加速辦理數百萬民眾的登記入帳交易，雖然系統是同一天提供各位的登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，但因為登記各家金融機構的帳戶入帳數量有差距，所以各金融機構入帳時間可能會有差異。

數位部說，也因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在31日就已經收到入帳了，還請民眾了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機構都是一致4月6日起陸續入帳。

至於4月6日後登記的民眾，在確認資料無誤後，則會在登記後2個工作日入帳；若要確認普發現金是否入帳，在「實體存摺」中，在摘要、備註處會有「行政院發」的字樣；「行動銀行、網路銀行帳戶」在摘要、備註處，會有「行政院發」、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等註記字樣。

數位部說明，要確認有沒有成功入帳，可以先刷存摺、上行銀網銀查看。若沒有入帳，想知道登記狀態的話，也可以到 https：／／6000.gov.tw 官網「查詢登記結果」。若因為帳號資料有誤、或入帳失敗，結果顯示「請重新申請」的話，請直接重新再進行入帳登記。