該總部位於華盛頓的銀行周五出具報告指出，包括中國等23個國家的開發中東亞地區，今年的經濟增長率可望從去年的3.5%回升至5.1%，高於去年10月預估的4.6%。

上修成長預測主要是看好中國解封帶來的效益，世銀表示，這將有助於該國經濟成長率從去年的3%反彈至5.1%，優於去年10月預估的4.5%。

東亞和太平洋地區開發中國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國和蒙古，以及斐濟、萬那杜和帛琉等島國。

若排除中國，該地區的開發中經濟體的成長率將從2022年疫後勁揚的5.8%放緩至4.9%，因部分國家的通膨高漲及家庭債務增加料將對消費造成壓力。

世銀主管該地區的副行長Manuela Ferro表示，東亞和太平洋地區大多數主要經濟體都已經度過這場大流行病帶來的困難，而現在必須應對已經變化的全球格局，「要重新獲得成長動能，那麼在促進創新、提升生產力以及為更環保的復甦奠定基礎方面，還有很多工作要做」。

世銀並在報告中表示，該地區最迫切的挑戰是美中之間日益擴大的分歧，尤其是兩國對技術流動與合作所施加的種種限制，這將減少全球知識的取得。

報告指出，雖然與美國等已開發經濟體相比，中國的規模仍小，但它已成為其他東亞和太平洋國家日益重要的創新來源。世銀並建議各國改革政策以提振經濟增長，並加入同時有美中兩國的國際協定，而非加入排他性的貿易集團。