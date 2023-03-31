一名網友日前在臉書上發現有女子發文徵求租屋處，條件是隔音要好，女子說「我們很愛打砲，目前住的地方因為打砲太激烈，被要求提早解約」，其他網友歪樓留言「一定是沒找房東才被解約」、「我有房子一定租給你們」，還有人發現文章內容中出現「可輔」2字，也意外引起討論。

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張截圖照片，一名網友在臉書發文徵求租屋處，內容要求隔音要好一點，「我們很愛打砲，目前住的地方因為打砲太激烈，被要求提早解約」，該網友還說「三人入住」，有吸菸、有貓有狗、可開火、「可輔」，稱租期一年喜歡會續約，希望其他網友能推薦合適的房屋。

一名網友日前在臉書上發現有女子發文稱徵求租屋處，條件是隔音要好，女子說「我們很愛打砲，目前住的地方因為打砲太激烈，被要求提早解約」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友在徵屋貼文中透露「愛好」，讓原PO看到後截圖分享稱「現在人求租屋的條件好直接呀，發文的還是女生」，隨即引起網友們熱議；網友留言「是不是我鄰居的女友發問的」、「租客如果三女不用租金，一男二女我可以配合，二男一女我無法」、「一定是沒找房東才被解約」、「有話直說的好孩紙」、「我剛剛竟然在細細思考『三人入住』這四字」、「沒毛病，提前告知能接受就租啊」、「汽車旅館包月就好了，愛怎麼打就怎麼打」、「明確需求沒有拐彎抹角」。

還有不少網友問文章中的「可輔」是什麼意思，留言「求解，可輔是？」、「可輔？還是可扶」、「可補..是替補位嗎，是的話我能報名嗎」；原PO則說應該是應該是「可補」，對方打字成「可輔」，意即該房可申請租金補助。