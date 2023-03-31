松山文創園區4月1日起展出119張松菸植物藍晒明信片，歡迎入園遊客循線蒐集紀念戳章，集滿可兌換好禮。（松山文創園區提供／張芷瑜台北傳真）

光復國小學生製作藍晒明信片。（松山文創園區提供／張芷瑜台北傳真）

歡慶兒童節，松山文創園區與北市光復國小共同推廣在地生態知識學，以松菸特有種植物為主題，4月1日起在製菸工廠17座超過80歲的古董級消防栓箱，推出《藍色の戀－松菸印象．風華再現》展覽，松山文創園區表示，共展出119張松菸植物藍晒明信片，結合精美植物紀念戳章，歡迎入園遊客循線蒐集，集滿可兌換好禮。

松山文創園區表示，此次菸廠古蹟中的消防栓展覽，共120位學童參與，2月開始進行4場松菸生態導覽採集拍攝工作坊，由志工介紹園區植物，最後挑選「茶花」、「桂花」、「觀音棕竹」等10款代表性及特有樹種做為素材，並從800張藍晒圖中挑選119張松菸生態藍晒圖明信片展出，也讓小朋友透過工作坊及展覽走出校園，了解在地知識。

松山文創園區總監陳玉秀表示，為復育在地生態及推廣環境知識教育，從2020年開始，園區與芝山生態綠園合作生態探勘調查，目前園區有超過30種保育鳥類、125種地被植物、48種昆蟲，松菸可說是一處具有多元文化、歷史及生態的自然教室。

光復國小是松山文創園區重要在地夥伴，今年合作推動生態藝術教育，光復國小校長賴俊賢表示，松山菸廠是台北市重要的文化歷史古蹟，近年與松山文創園區合作，打開學習界限，提供老師與學生很棒的教學及學習成果展示舞台。

松山文創園區也說，園區於兒童節及清明連假期間，有多檔精采展覽及限定快閃活動，比如藝思空間推出「未日貓G.O.D快閃店」、古蹟區內的手搖店有料搖搖茶的「有料╳誠實吃貨家特別聯名企劃」、文創大街「樂天小熊餅乾宇治抹茶口味快閃屋」等，歡迎大家來走逛。

松山文創園區表示，4月1日起至6月30日，響應北市「Let's購台北消費歡樂送」活動，串聯30個文創店家及周邊店家推出「松菸＃6000funtaipei」消費滿3000累積點數兌贈活動，除了限定店家累積消費滿3000元享95折，加入「SCCP松山文創園區」Line友成為會員還能抽獎，最大獎為價值上萬元的寢具棉被。