藝人伊能靜2015年再婚嫁給大陸男星秦昊，婚後育有女兒「小米粒」，經常透過社群平台分享日常的她，日前在微博發文吐露內心話，接著強調：「我55歲，我很愛自己，姐妹們，你也要愛任何時刻的自己」，一席言論引起網友熱議。

伊能靜在微博上傳2分多鐘的影片，表示常看到網友留言：「手藏不住年紀」、「眼周藏不住年紀」、「眉毛藏不住年紀」，指出「藏」是要把自身不好或不想被看穿的事遮掩起來，但不解女性朋友為何要隱藏「年紀大」這件事，對自己而言「長大是更有能力單純；經濟獨立，讓你擁有拒絕與選擇的自由；思想獨立，讓你一個人也能豐滿豐盛；人格獨立，讓你不再對他人指指點點，更多的是约束好自己」，而上述所有事是年輕時無法獲得。

對於男人總提倡年輕才好，伊能靜族提出相反見解，指出身為女性要讓社會讚揚女性不同階段的美，接著指出能老去是件美好的事，而且要坦然面對，不需要特別隱藏，強調雖然已經55歲，仍舊很愛自己，而且嚮往未來70歲，甚至80歲的樣子，接著不忘向所有人喊話：「我55歲，我很愛自己，姐妹們，你也要愛任何時刻的自己」。

伊能靜指出無論幾歲都要懂得愛自己。（圖／伊能靜微博）

對於伊能靜一番見解，讓許多網友感同身受，但不乏酸民嘲諷：「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢」，對此，她則是高EQ反擊：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，我對自己飲食自律、運動健身、也是我對自己狀態的要求。從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始」。