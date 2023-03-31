據農委會公布的最新雞蛋產銷資訊指出，目前產蛋雞隻數為3116萬隻，較上周3158萬隻再減少42萬隻，且日產蛋箱數再減少500箱（約10萬顆），農委會官員表示，主要為產蛋雞隻恢復的狀況未如預期，且因上周天氣變化大，才會導致產蛋數再下滑。

據農委會統計指出，上周產蛋隻數再下滑至3116萬隻、產蛋箱數僅剩11萬1500箱，距離日常所需的12萬箱，每天約缺170萬顆雞蛋，其中主要供應超市、量販等通路為主的噴印量更進一步下滑至每周1745萬顆、創近一年來新低，甚至比春節期間還低。

農委會畜牧處副處長江文全表示，產蛋雞隻再下降至3116萬隻下滑，主要為恢復的速度沒有預期的快，導致可以生產的蛋雞跟上周略微減少，且上周溫度變化大，影響到產量。

至於洗選蛋量持續下滑，江文全說，主要為國內生產蛋量未有明顯恢復，且進口量供應零售通路，但如早餐店等業務散蛋量仍有需求，導致移轉至散裝通路。

江文全提及，以目前雞群更新狀況及休產投產狀況，推測4月下旬至5月之間我國雞蛋生產才會重回軌道。