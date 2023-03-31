宜蘭縣春季旗艦活動「宜蘭綠色博覽會」今天（31日）開幕，今年綠博以「我們共同的未來」為主題，打造1座布建有實境解謎等遊戲的「莎士登迷宮」，縣長林姿妙表示，綠博舉辦的目的就是為了永續發展，歡迎全國鄉親蒞臨蘇澳鎮武荖坑風景區，感受綠博的魅力。

今年宜蘭綠博從3月31日舉辦到5月14日，舉辦地點在蘇澳鎮武荖坑風景區，開幕式蘭陽舞蹈團演出「火焰之舞」，身聲擊樂團表演「無所不擊」，揭開綠博序幕。

林姿妙表示，縣政所推動與綠博舉辦的目的就是永續發展，今年綠博內容非常豐富、精彩，宜蘭人更是以鄉下人辦喜事的心情來舉辦綠博，希望藉由綠博帶動地方發展，也盼望下一代能如綠博的理念般，可以在乾淨的城市中長大。

綠博承辦單位蘭陽農業發展基金會表示，莎士登迷宮布建1套實境解謎遊戲「凱爾的永續之路」，還有2座凱爾花園小迷宮、3個遊戲體驗區，每日上、下午在「夢想舞台」都會演出戲劇，透過表演藝術傳達保護環境的意識。

蘭陽農業發展基金會表示，綠博16個展區都有其特色，今年綠博盼能引領大眾，願意學習讓地球生命與環境，朝向永續共好發展的正向生活思維，每一個展區、每一座設施除了好玩，更埋藏著永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源等知識。