▲有台版雅馬遜河之稱的七堵瑪陵坑。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲有「古墓奇兵」氣氛的仙洞巖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲廟口美味的一口吃小香腸。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲廟口美味的天婦羅。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲廟口美味的原汁豬腳湯。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，隨著兒童連假到來，市府已嚴選基隆的秘境景點邀請民眾一同來探索。除了期間限定的基隆嶼開放登島外，還有台版「古墓奇兵」—佛手洞、仙洞巖；台版亞馬遜河－瑪陵坑溪。傍晚還可到基隆廟口、仁愛市場及孝三路品嘗美味可口在地美食，敬邀大小朋友一起來基隆度過最愜意的兒童連假。

觀銷處處長郭霽表示，目前已進入春季，春暖花開是旅遊的好時機，正好可以探索基隆限定秘境：例如基隆嶼於4月1日起重新開放民眾報名登島，島上有基隆嶼燈塔、南田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆海檻、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖等十處必看景點；此外本市還有台版古墓奇兵佛手洞、仙洞巖等，內部宛如天然冷氣的海蝕洞穴，神秘的氛圍彷彿進入到異世界冒險；而在七堵地區則是有號稱台版亞馬遜河的秘境瑪陵坑溪，上游青綠的樹林與清澈的溪流互相交織成一幅世外桃源，是許多婚紗攝影最喜愛的景點之一，歡迎遊客趁此兒童連假，全家大小一起來基隆來場「秘境探險」之旅。

觀銷處推薦行程如下：

【一日雙島濱海之旅】

基隆火車站→國門廣場→周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋→手工碳烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→八尺門漁港→基隆嶼→基隆廟口、仁愛市場

【古蹟冒險之旅】

基隆火車站→虎仔山步道→太平青鳥→流籠頭牛肉麵一條街→佛手洞、仙洞巖→球子山燈塔→白米甕砲台→外木山→大武崙沙灘→基隆廟口、仁愛市場

【休閒綠林之旅】

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→南興市場→翠谷橋壺穴→芳裕農場→瑪西焦炭窯→瑪陵坑溪→富民親水公園→苓蘭生態農園

【暖暖踏奇之旅】

暖暖火車站→暖暖麵店→安德宮→暖暖親水公園→暖暖幫浦間→雙生土地公廟→暖暖希望森林(綠色隧道) →西勢水庫→「暖暖的」餐廳

郭霽表示，於旅行的結尾一定要用在地美食來畫下句點，像是基隆廟口，無論是正餐類型的鼎邊銼、豆簽羹、滷肉飯、原汁豬腳到吃巧嘗鮮的營養三明治、天婦羅、泡泡冰等美食都相當受歡迎；或基隆在地人的廚房－仁愛市場，販售琳瑯滿目的美食從中式到日式樣樣齊全；還有基隆在地人最愛的孝三路，長腳麵食、三角窗麵擔、兩利餛飩大王、簡家蚵仔煎、廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪、遠東水煎包、金牌三姊妹等知名美食店家等，歡迎民眾來基隆享受旅行品嘗美食。