六福旅遊集團五星手感烘焙一禮烘焙（Elite Bakery）以17世紀荷蘭藝術家「文森．梵谷」所繪的國際知名藝術畫作「星夜」為靈感，4月10日起推出兩款充滿綺麗色彩的麵包及蛋糕，包含復刻畫作模擬南法普羅旺斯的夜晚，藍靛色的夜空流動著閃耀的銀河與星辰創作的「星夜」同名麵包，以及外表如柔軟白雲的「雲朵蛋糕」，兩款糕點售價180元起，標榜帶領消費者白日乘著雲朵、夜晚橫跨星辰，以味蕾翱翔天際。一禮烘焙並自4月起推出[email protected]會員生日禮，凡當月壽星出示會員及身分證，即可以不限次數購買一禮烘焙全品項商品88折優惠，活動限於一禮烘焙長春門市使用。

以招牌乳酪歐式麵包為基底設計的「星夜」同名麵包，售價280元，主廚為了創作出猶如名畫中的藍靛色的夜空，特別選用天然槴子花與老麵自然發酵、染色，完全不含防腐劑與人工添加物，並添加葡萄果乾、核桃、杏仁粒、乳酪丁，模擬出清澈夜空裡的璀璨繁星，其中「星夜」天空像渦狀星系的紋理，則以綿密的南瓜泥刻畫，此外因歐式麵包需要高溫窯烤使其表皮硬脆，客人自行切開後會發現「內藏玄機」，更使其增添驚喜，一刀切下猶如星夜流轉於麵包中，香氣濃郁的麥香就像星夜奏前曲，撲鼻而來。

外表猶如柔軟白雲的「雲朵蛋糕」售價180元，則以法式手法設計，外表奶油嚴選百年歷史的法國巧克力品牌Weiss 29％白巧克力製成慕斯，質地綿密滑順，再噴上白色可可脂營造雲霧圍繞的視覺，夾層部分為香氣馥郁的荔枝香堤與香甜莓果凍層層堆疊，每一口都能品嘗到莓果凍微酸微甜的滋味，此外在底端再搭配酥脆餅乾增添層次，精巧的外表帶來溫暖柔細的口感，就仿彿漫步雲端，在天際翱翔。