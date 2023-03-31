前往長沙！馬英九、宋濤搭車畫面曝光 同坐商務座輕鬆聊高鐵

大陸國台辦主任宋濤今天下午陪同前總統馬英九搭乘G79次高鐵，從湖北武漢前往湖南長沙。馬英九這趟訪陸行程的重頭戲之一，就是趁著清明節和4位姐妹一起回湖南湘潭老家祭祖。宋濤將一路陪同。

大陸國台辦主任宋濤今天下午陪同前總統馬英九搭乘G79次高鐵，從湖北武漢前往湖南長沙。（藍孝威攝）

馬英九和宋濤搭乘的車隊，約開車前5分鐘直抵武漢高鐵站的月台，兩人下車後隨即進入這班高鐵的商務車廂。G79次高鐵13點58分從武漢站開車，15點16分抵達長沙南站，歷時1時18分。

馬英九抵達長沙後，將前往母親秦厚修的母校周南中學參訪，追尋母親在校園裡的年少足跡。但這部分是私人行程，不開放媒體採訪。

高鐵開動後，雙方開放媒體至商務艙短暫拍攝畫面。馬英九和宋濤的座位面對面，方便2人交談，中間的餐桌上，則放了茶水、聖女果小番茄、陽光玫瑰葡萄等水果和堅果零食。其中陽光玫瑰葡萄由日本農業食品產業技術綜合研究機構使用安芸津21號與白南為親本雜交育成。2006年3月9日進行品種登記。2012年引入山東省沂水地區試栽，現在是中國大陸的高經濟價值農作物。

在媒體拍攝過程中，馬英九和宋濤討論兩岸的高鐵搭乘體驗。馬英九說，這趟旅程是登陸之後搭乘的第3段高鐵。馬英九稱讚，大陸高鐵搭起來體驗感不錯。

馬英九老家在湖南省湘潭市白石鎮，這次和4名姐妹一起返鄉祭祖。日前已有陸媒前去探訪，發現馬英九老家祖墳已重新修葺，附近新修建的馬路也煥然一新。