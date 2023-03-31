苗栗縣政府31日上午在泰安鄉清安國小舉行兒童節慶祝活動，現場有多種闖關遊戲。（謝明俊攝）

苗栗縣政府31日上午在泰安鄉清安國小舉行兒童節慶祝活動。苗栗縣副縣長鄧桂菊到場祝賀小朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣政府31日上午在泰安鄉清安國小舉行兒童節慶祝活動，小朋友一起玩123木頭人遊戲。（謝明俊攝）

苗栗縣政府31日上午在泰安鄉清安國小舉行兒童節慶祝活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊被小朋友團團包圍索取玩具。（謝明俊攝）

苗栗縣政府31日上午在泰安鄉清安國小舉行兒童節慶祝活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊與大湖鄉長黃惠琴發放玩具。（謝明俊攝）

兒童節屆近，苗栗縣政府利用節前最後1個上班日，選在偏遠的泰安鄉清安國小舉辦熱鬧有趣的活動，特別邀請最受小朋友們歡迎的汽球天使到場表演折汽球，並由「犀牛哥哥」帶領孩子們玩123木頭人遊戲，以及多個闖關遊戲，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長鍾東錦贈送小朋友們兒童節禮物，並祝孩子們都能快樂學習。

鄧桂菊表示，過去縣府的兒童節慶祝活動，多半選在都會地區學生較多區域，縣長鍾東錦上台後決定加強對偏鄉兒童的重視，所以今年轉往位在泰安鄉山區裡的美麗小學清安國小舉行，期望能帶給偏鄉國小學生不同的兒童節，透過資源平均分配至縣內各鄉鎮市，讓原鄉部落的孩子們也有機會參與縣府提供的活動。

縣府兒童節慶祝活動於31日上午在清安國小操場登場，縣府並特別邀請周邊的泰安鄉錦水村汶水國小以及大湖鄉的華興國小、幼兒園小朋友共同來歡度兒童節，現場擠進近百名學童及幼兒，讓原本學生不多的清安國小，一下間熱鬧非凡，大湖鄉長黃惠琴也特別前來陪同學生們一同共度兒童節。

活動首先出場的是由最受小朋友們歡迎的汽球天使，載歌載舞地表演折汽球，汽球天使利用靈巧的手法，如同變魔法一般地折出各式各樣造型的汽球玩具，現場小朋友瘋狂式伸手向汽球天使索取汽球玩具，為活動一起頭就掀起高潮。

接著，在會場主持人「犀牛哥哥」的帶領下，百名小朋友大玩123木頭人遊戲，獲勝的小朋友們可以衝到最前面，從副縣長鄧桂菊及大湖鄉長黃惠琴的手中獲得玩具，現場另安排多種闖關遊戲，讓這些偏鄉小朋友們提前歡度兒童節。