本周初菲國央行還是重申，2月消費者物價指數高達8.6%，遠遠超出自己2%至4%目標價，這是一個很要緊的問題。菲律賓央行還是會使用一貫的貨幣政策，來因應通膨萬一又急漲。

上周，菲國央行再調升1碼，也就是25個基本點至6.25%，同時坦言，在5月的既定會議中是否還要升息，端看未來幾個月消費者物價的表現而定。菲律賓在新冠疫情極為嚴峻的時期，利率曾低到2%左右。

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