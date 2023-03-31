本周初菲國央行還是重申，2月消費者物價指數高達8.6%，遠遠超出自己2%至4%目標價，這是一個很要緊的問題。菲律賓央行還是會使用一貫的貨幣政策，來因應通膨萬一又急漲。
上周，菲國央行再調升1碼，也就是25個基本點至6.25%，同時坦言，在5月的既定會議中是否還要升息，端看未來幾個月消費者物價的表現而定。菲律賓在新冠疫情極為嚴峻的時期，利率曾低到2%左右。
菲律賓央行預估，3月當地通膨將在7.4%至8.2%之間，因為石油與部分食物售價走跌，物價才不會再創新高。
本周初菲國央行還是重申，2月消費者物價指數高達8.6%，遠遠超出自己2%至4%目標價，這是一個很要緊的問題。菲律賓央行還是會使用一貫的貨幣政策，來因應通膨萬一又急漲。
上周，菲國央行再調升1碼，也就是25個基本點至6.25%，同時坦言，在5月的既定會議中是否還要升息，端看未來幾個月消費者物價的表現而定。菲律賓在新冠疫情極為嚴峻的時期，利率曾低到2%左右。
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