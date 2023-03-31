網紅鳳梨（吳泓逸）因說話幽默，吸引許多網友喜愛，不時分享與女友歐菈的互動，也讓對方人氣逐漸攀升。不過去（2022）年歐菈就曾坦承有做過隆乳手術，昨（30）日在IG與粉絲問答時，被問到隆乳的心得，手術痛到讓她坦言：「有後悔幾分鐘。」

歐菈擁有亮麗外型，以及凹凸有的火辣身材，吸引大家的目光，昨（30）日遇到粉絲提問隆乳的心得，讓她坦言：「其實任何手術沒有是不會痛的，一開始一定非常痛，呼吸就會痛，走路就會痛，那時候有後會幾分鐘。」即使手術後會很痛，但她堅持變美的決心強忍著疼痛。

她接著說道：「術後我其實不到一個月就正常行動，我開胸下所以恢復期超快。」表示自己忍了一個月就沒異狀，後期也只剩下手術的疤痕跟恢復狀況，提醒只要有用心與耐心就可以復原得很好。

事實上，她在去（2022）年就已大方坦承胸部是做的，因此引來網友蔑視，不做作的她直言回應：「關於有些蔑視的，可能是嫉妒吧，眼光狹隘的人，世界就會很小，是不會變得。」更霸氣說道：「有做就有做，我不會在那邊說什麼我吃豐胸，如果真的想要胸部大，存錢就去做。」