大家都是從什麼時候開始感覺自己老了？一名女網友分享，過了25歲身體的新陳代謝突然變差，體力也沒有以前好，熬夜個1天就累到不行，而且會默默開始養生，除了改喝溫水，還會買保健食品，引起網友討論，不少人點頭+1，直呼25歲真的是分水嶺。

一名女網友日前在Dcard上分享，過了25歲以後，發現自己真的老了。以前很愛喝冰水，幾乎到了不是冰的就無法喝的程度，但現在卻受不了，不知道從什麼時候開始改喝溫開水，甚至還養成了隨身攜帶保溫瓶的習慣。

女網友表示，25歲以後感覺身體的新陳代謝沒有以前好，而且很容易感覺到疲累，現在只要熬夜，精神就會變得很差，但以前念大學的時候，連續熬夜好幾天都沒事，稍微休息一下就可以恢復精神。除此之外，現在在床上追劇追到一半可能就會不小心睡死，假日也都不會想出門晃晃，只想在家裡休息耍廢。

女網友也說，25歲以後膠原蛋白流失得很明顯，現在也會比較注重養生，甚至開始會購入各式各樣的保健食品來吃，想想以前念大學的時候，根本不可能主動去買這些東西吃。不知道大家25歲以後是不是也都是這樣？

貼文引起網友討論，「現在熬夜也很有感，25歲以前只會很想睡，25歲以後了胸口會悶痛」、「我現在30歲了，真的超有感，身體代謝真的回不去了」、「身體老得很有感，眼睛很容易乾，都要吃葉黃素保養」、「我覺得最有感的是熬夜還有腸胃，以前大學熬夜打電動打個兩天兩夜都還很有精神，現在超過晚上一點睡覺，隔天完全精神不濟」、「冷水真的喝不下去」。