國安基金本次是在2022年7月13日起進場護盤，至4月13日止將是181天（依股市交易日），已超過2011年歐債危機時的120天。目前國安基金史上護盤最久的是2015年Fed連續升息時的232日。

官員表示，清明連續假期前，從成交量來看，市場是有一點觀望，主要就是國際變數尚多的情況下，五天的時間可能讓投資人不安心。國安基金例會選在長假後才開，也是預留空間，觀察市場交易量和國際有沒有新變數。

官員說，國安基金會在會中提出本身財務報告和國際財經情勢分析，供委員討論。據悉，在國安基金財務的部分，目前是正數（有帳面收益），但國安基金操作重點是穩定市場而非獲利。

至於國際金融情勢，官員表示，現在大家的看法見仁見智，因為單就經濟成長率來說，各機構預估值落差都很大，很多涉及到「判斷」的問題，「（金融情勢是不是已穩定）沒有人說得準」。

就國際來看，官員指出，包括通膨和升息都還沒結束，現在可能接近尾聲，但是還是在過程中；另外像是相關的景氣循環、終端需求的趨緩這些問題也都還在，至於歐美有些銀行出狀況，目前看來是控制得還不錯，但要再觀察。

官員強調，台股指數還在萬五以上，算是相對穩定，國安基金會持續密切注意國內外市場情勢，至於是否退場，要由委員會決定後經主席裁示。