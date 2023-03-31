嘉義縣議會3月30日第20屆第2次臨時會，議員詹琬蓁希望縣府增加縣內敬老卡、愛心卡的使用範圍。（邱顯誠攝）

嘉義縣議會3月31日上午第20屆第2次臨時會，縣議員詹琬蓁提臨時動議案，指出縣內敬老卡、愛心卡使用率偏低，目前僅限於搭乘嘉義客運、阿里山客運、嘉義縣公車等交通用途，建請縣府擴大卡片使用範圍，如可抵扣縣內全民運動中心、游泳池、公共場館門票與停車費等，社會局張翠瑤表示，會再衡量縣府財政、民眾社會參與的需求，研議調修使用範圍。

詹琬蓁指出，截至2022年8月底，縣內65歲以上老人人口為10萬多人，敬老卡製卡數約4萬7448張，但從2018年至2021年間，真正有使用卡片數量只有1萬5000多張，使用率低，且僅用於交通，如搭乘嘉義客運、新營客運、興南客運等，希望縣府可再規畫，增加卡片的使用範圍。

詹琬蓁表示，65歲以上長輩每人每個月都有1000元的敬老、愛心卡點數，若能用於抵扣縣內全民運動中心、游泳池、公共場館、遊樂區的門票及停車費，或長期照顧交通車的自費費用等，可鼓勵更多長輩走出家門活動，增近身心健康，減少醫療負擔，同時也讓政府的美意更加符合民眾需求。

縣府社會局長張翠瑤回應，敬老、愛心卡的使用範圍，現除了7家客運公司搭車都能使用之外，鄉鎮的幸福巴士和幸福小黃，也陸續已納入；另增加使用範圍的建議，雖能積極鼓勵長輩社會參與，但相對將擴增預算支出，社會局會再衡量縣府財政、民眾社會參與的需求，瞭解各縣市的增列範疇，研議調修使用範圍。