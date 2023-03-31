白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》3月30日進棚錄影，邀7位選秀節目冠軍的小歌手上節目，進行一場「娃娃兵大車拚」。其中一組為白冰冰栽培的少女團體，由張家瑜、張思媛、張羽靚、許芷芸、黃宥臻等比賽常勝軍組成，平均年齡14歲，白冰冰以前輩的經驗給予許多提點，「在從事自己喜愛的歌唱工作之餘，一定也要兼顧學業。」

白冰冰栽培的女團成員黃宥臻（左起）、張羽靚、張家瑜、張思媛、許芷芸，平均年齡僅14歲。（中視提供）

白冰冰希望透過傳承，讓年輕歌手也能闖出一片天，「在這演藝圈困難的環境裡面，我的好朋友詹仁雄，他把原子少年經營的這麼成功」，她也因為愛才、惜才，決定網羅這5位比賽常勝軍，目前則暫定她們的團名為「冰冰show少女隊」，後續白冰冰還會祭出現金做為謝禮，徵求全民一起幫她們取團體命名。

白冰冰栽培的少女團體成員黃宥臻（左起）、張羽靚、張家瑜、張思媛、許芷芸上《我愛冰冰Show》勁歌熱舞。（中視提供）

錄影時，「冰冰show少女隊」選唱王心凌的〈愛你〉邊唱邊跳，青春洋溢，連秀蘭瑪雅看了表演都力讚「會紅」。其實，她們每人都身懷絕技，隊長張家瑜歌聲宛如天籟之音，張思媛近期才榮獲薩克斯風比賽第1名；張羽靚才13歲就在社群平台上擁有20萬粉絲；許芷芸則曾跟歌手翁立友合唱過〈心肝仔囝〉一曲；黃宥臻擅長舞蹈，因此被封為「大溪地女孩」。

而《我愛冰冰Show》讓對歌唱充滿熱情的素人歌手站上舞台盡情表現，白冰冰表示一直以來都不遺餘力提拔新人，像是大家熟知的螢幕CP李子森、杜忻恬，「小琉球歌王」陳孟賢，以及來自宜蘭的「本土歌王」蔡佳麟，如今這些歌手都在節目中發光發熱。