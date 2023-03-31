民眾買賣房屋時，一定要慎防房仲選擇性呈現實價登錄資訊，使自己對房價的認知產生偏差。曾有消費者被其他黑心房仲用選擇性的實價登錄資訊所誤導，險些遭到坑騙。所幸永慶房屋葉聖驊和簡郁君經紀人及時協助，才幫助消費者挽回巨額差價。

刻意隱瞞高價成交紀錄 疑賤賣屋主房屋

葉聖驊經紀人回憶，當時他透過其他客戶的介紹，認識了住在土城區同社區的其他想要賣房的屋主。葉聖驊向屋主表示，根據實價登錄資訊，屋主在土城區的房屋每坪有32-35萬元的成交行情，總價估計可賣到800萬元至875萬元之間。但是屋主表示，他曾經詢問其他房仲業者，而其他仲介提供的實價登錄資訊卻顯示，自己的房屋行情坐落在25-28萬之間，怎麼會這樣？

葉聖驊取得其他房仲業者提供的實價登錄仔細檢查，便發現其他業者提供的實價登錄資訊都沒有高於32萬元以上的成交資料，提供的資訊是被刻意選擇出來的。這讓屋主大發雷霆：「難怪委託他之後，馬上就說找到有客戶願意以28萬元的單價買房，找到客戶要以28萬元的單價買房，還說28萬元已經是高價了！」

了解黑心房仲行徑的屋主，便委託葉聖驊經紀人售屋。葉聖驊在一個月內便幫屋主找到適合的買家，最終以每坪34萬元的單價、850萬元的總價順利出售，幫助屋主挽回超過2成的差價。

黑心房仲買房秀高價、賣房秀低價

另外一位簡郁君經紀人也遇過類似的案例。他分享自己在2022年時接到一名客戶的委託，想要請簡郁君協助尋找一間在信義區的房子。簡郁君經紀人根據客戶的需求，尋找了數間合適的房子給客戶參考；後來客戶決定先賣掉在信義區的房屋取得資金再找新房，於是簡郁君又根據客戶房屋的條件，並綜合實價登錄資訊向屋主分析說，過去同社區曾有每坪單價138萬元的成交紀錄，但是考量到最近房市冷卻，因此建議將單價設定在135-138萬元之間，較有機會。簡郁君也主動提供「誠實房價報告書」，報告書中完整記載了社區周遭的成交行情，讓屋主參考。

此時，客戶突然向簡郁君分享，他在找房子的時候，請很多家房仲業者協助找房。在賞屋的過程中，他便發現有部分的房仲業者提供的行情資訊都偏高；簡郁君提供的低價成交紀錄，在他們的資料裡都不會出現。後來決定要賣房子時，這些房仲業者提供的成交紀錄都只給區域中低價的成交紀錄，對於高價的成交紀錄都看不見。屋主說：「還有房仲說我的房屋只有單價128萬元的價值，我心裡嘀咕說那個138萬元的成交是怎麼回事？」

於是屋主決定委託簡郁君協助售屋，簡郁君也成功幫屋主以最終以136萬元的單價順利成交。以房屋大約47坪的空間來計算，簡郁君成功為屋主挽回將近380萬元的差價！

永慶房屋誠實服務 保障消費者權益

上述案例說明了，即使實價登錄2.0將成交行情公布至門牌，仍會有不肖的房仲業者，利用選擇性呈現資訊的方式，誘導民眾誤信過高或過低的行情，接著再聯手投機客坑騙屋主。

消費者如果要避免遭到黑心房仲坑騙，最好的方式是多家徵詢成交行情，並向房仲業者索取完整實價登錄資訊。最好還能稍微比對各家業者的資料，檢查是否有選擇性呈現成交行情的狀況。最後再選擇誠實的房仲業者為自己服務，最有保障。

永慶房屋簡郁君經紀人表示，永慶房屋為了保障消費者權益，同時避免經紀人刻意選擇成交行情，永慶房屋提供的實價登錄資訊，都是由系統統一提供，經紀人不能自行選擇要呈現的資訊。因此不管到任何一家門店，索取的資訊都是一樣的。

除了完整透明的成交行情之外，永慶房屋還推出迄今仍是業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若永慶房屋經紀人未落實相關誠實服務，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，以實際行動展現房仲業界中最重要的「誠實」價值、以及捍衛消費者權益的決心。