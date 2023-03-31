黃銘宏說明「新尖離峰時間電價」，希望用戶在用電時段上能夠配合台電的尖離峰時段作出調整。（台電台北南區營業處提供）

大用戶座談會邀請契約容量超過500瓩以上的大用戶參與，現場超過100位大用戶代表。（台電台北南區營業處提供）

每桌4人的桌邊服務小組，根據用戶的產業特性、用電行為及主要用電設備等資訊，提供客製化的建議。（台電台北南區營業處提供）

台電台北南區營業處於今（31）日邀請契約容量500瓩以上的大用戶參加座談會，服務小組根據用戶特性提供如何在正確時間用電的建議，例如透過加裝時控開關或是調整生產流程，將尖峰時段高單價的用電移轉到離峰時段使用，即使用電量沒有減少，也可以節省電費。此外，用戶還可以參加台電的「需量反應負載管理措施」，在指定的時間減少用電，就能獲得額外的電費折扣，受到許多大用戶好評。

台電北南區處處長黃銘宏表示，為了加強服務台北南區的用電大戶，本次座談會特別安排每桌4人的桌邊服務小組，根據用戶的產業特性、用電行為及主要用電設備等資訊，提供客製化的建議，希望能更有效地引導大用戶藉由移轉尖峰用電來節省電費。同時創造了一個企業間互動交流的機會，讓大家能夠分享自身調整用電、及節能的成功經驗。

此外，座談會邀請財團法人綠色產業基金會經理何皇智，介紹經濟部能源局節能績效保證專案示範補助計畫，輔導大用戶如何提升能源使用效率、節能減碳，以永續發展方式經營企業。

黃銘宏指出，配合能源轉型，台電自今年1月起正式實施「新尖離峰時間電價」，此次座談會除了要讓用電量較大的高壓用戶能更了解電價方案的內容，用戶在用電時段上能夠配合台電的尖離峰時段作出調整，不僅能替企業節省用電成本，也可以降低台電公司尖峰負載，創造用戶與台電雙贏的局面。