「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN TAIPEI」票價圖。（iMe TW提供）

日本少女偶像暨重金屬樂團「BABYMETAL」確定在6月正式登台演出，該團由2位元氣少女中元鈴香（SU-METAL）和菊地最愛（MOAMETAL）組成，以狐狸神為中心，並以高亢的嗓音收服歌迷，如同教主般的存在，所到之處無不吸引教徒們的膜拜與追隨，為金屬搖滾音樂帶來不一樣的生命力。

「BABYMETAL」2010年出道至今持續打破多項紀錄，2014年發行首張專輯就登上Billboard排行榜全球專輯榜冠軍，2015年獲得三家權威媒體《Kerrang!》、《Metal Hammer》與《Loudwire》等多項榮譽。舞台經驗也非常豐富，曾擔任過許多重量級西洋歌手的暖場和支援嘉賓，包括女神卡卡（Lady Gaga）、嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N' Roses）、崆樂團(Korn)、猶太祭司（Judas Priest）等，魅力驚人。

BABYMETAL近日也帶著新專輯《THE OTHER ONE》回歸，同時公布了2023世界巡演消息，將於4月1日、2日在日本橫濱Pia Arena MM開唱，隨後在4月中旬加入瑞典金屬樂團（Sabaton）的歐洲巡演。她們首次亞洲和澳洲巡迴演唱會將從5月正式開跑，將颳起一波可愛金屬的搖滾旋風。

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN TAIPEI」將於6月2日晚間7點半在Zepp New Taipei登場，門票將於4月9日中午12點於拓元售票系統開賣，購買1樓VIP區（站位）5000元票價者，可享有VIP PASS卡、Official海報、Official限量商品、優先整隊入場、周邊商品優先排隊購買共5項福利。