金門縣長陳福海（一排中）上午率縣府團隊親自主持「就職百日政見推動現況記者會」，期許共同實現禮運大同篇的施政藍圖。（于家麒攝）

被授權前往廈門談判溝通解密天福密約的副縣長李文良（左）也補充說明雙方溝通期間的種種歷程。（于家麒攝）

陳福海（中）也提出「一項保證、二項挑戰」等施政目標，強調一定不會讓投票給他的選民漏氣。（于家麒攝）

全國百里侯就職即將屆滿100天，今（31）日上午金門縣長陳福海率縣府團隊親自主持「就職百日政見推動現況記者會」，並親自公布「金酒天福案」的正式合約，至於是否涉及不法，留待檢調單位釐清。陳福海表示，接下來針對金酒業務、觀光旅遊、老中青幼以及財政紀律問題，提出「一項保證、二項挑戰」等施政目標，期許與縣府團隊共同實現禮運大同篇的施政藍圖。

針對選舉期間許多鄉親相當關心的金酒廈門子公司與大陸天福集團簽訂的保密合約，陳福海在記者會中正式公佈合約內容，並指示會後公告於金酒官網讓所有鄉親週知。陳福海表示，據金酒公司提供的這份名為「品牌聯盟合作合同」的合約來看，合約內的確如同外界質疑的，沒有規範「保證金「、「履約金」、「包銷量」，甚至也沒有「違約金」。至於當初為什麼簽訂沒有先例的密約，陳福海不願臆測僅表示，未來自己任內「保證不會再有簽訂密約的問題」，有關天福密約案若有涉嫌民刑事糾紛部分則尊重司法途徑的處理。

被授權前往廈門談判溝通解密天福密約的副縣長李文良（兼任金酒廈門子公司董事長）也補充說明為何不能立即公布的原因，因為依合約第十二條第二款「甲乙雙方在合同期間均應遵守誠實信用原則，對有關雙方往來之公文及營業資料應進行保密，雙方中一方皆不得提供給第三方知悉對方的商業機密，......。」這也是當時議會質詢時金酒無法提供合約內容之原因。

李文良語重心長的說，這件案子在處理過程中有非常多的波折與挑戰，天福集團從一開始的消極應對到後來同意公布，這當中金酒廈門團隊針對合約條文公開與天福集團互有攻防與各自主張，但一直沒有我方期待的結果。最後在3月19日陳福海縣長指示廈門公司「決心、底線、承諾三不變原則」後，廈門團隊在3月21日發出措辭強硬的公文，天福集團才終於在3月22日回文同意公布雙方合約。

針對政見推動現況，陳福海表示縣府施政面向既多且廣，有鑒於縣府財政狀況持續失衡，因此上任後積極走訪府內外單位與地區文教、社福機構，陳福海強調走動式管理對於施政很重要，如同醫師要下藥用針前也需要針對病患仔細詢問親自診察。

面對縣府財政在過去幾年的崩盤，陳福海盤整了許多沒有立即必要性、中央補助比例過低的大型建設，包括各單位執行中的圖美館、金城國中／中正國小地下停車場、山外立體停車場及大橋旅服中心等建設，粗估總經費即需68億餘元，在這當中金門縣府需負擔的經費竟高達55億餘元，亦即全部執行完畢，不加計其他社福支出，縣庫就正式歸零或轉為負數。

對於自籌比例過高的建設，陳福海也以圖美館為例，這項計畫總預算11億元，但當時僅向中央爭取到1億餘元，等於金門就要付出約10億元，陳福海強調希望各單位記取教訓，「未來絕對不能再做這種補助比例嚴重失衡的建設」。不過陳福海強調工程建設不是都不做，而是暫緩執行，除重新檢視原規劃方向的適切性之外，也正在尋求以閒置空間作為替代方案，以提升整體財務效能並兼顧施政目標。

在談到如何利用有限的財政資源勾勒執行禮運大同篇「老有所終、壯有所用、幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養」的施政藍圖，陳福海表示已經要求縣府團隊針對法案的突破以及中央預算的爭取雙向並進，目前青年自建住宅的進度已完成勘選五鄉鎮合宜地點，在3月份縣務會議也通過「金門縣青年住宅自建土地讓售作業要點」，預計在年底就能完成首批自建住宅的土地讓售，未來希望能逐步透過這個方式協助打造200戶青年自建住宅。

有關老人安養機構的優化，陳福海指出，有鑒於長者照護的需求與日俱增，除了大同之家二館勢必得完成，目前正透過「爭取改造閒置空間以及退輔會興建金門榮民之家」的方向努力，同時縣府也針對大同之家、松柏園、福田家園等照養機構安排訪視給予資源強化與溫暖，盼落實同時擁有溫度與居住的老人照護園地。

為了完善縣轄校園的學童照護，陳福海上任後利用兩個多月的時間，逐一走訪每一間國中小、幼兒園。針對教育，「不管學校大小、不論學生多寡，陳福海始終當成重要的事看待」，陳福海除了走入校園實地視察建築物、新建工程，也與幼兒同桌用餐，盼能務實瞭解學童的需求與感受。接下來陳福海還要推動幼兒園準公共化，擴大幼托服務，同時還要興建金東水岸親子共融公園，要用全方位的服務更好的照顧金門下一代。

面對金門經濟近年的蕭條，陳福海指出，金門以觀光立縣，深知小三通對金門商業命脈以及金酒銷售的重要，因此競選期間喊出就任後1個月一定要完成小三通復航。為了完成這項難度極高的使命，在當選後就分別搭乘飛機跨海到台灣、大陸向兩岸高層爭取，經過多次的會議溝通，在兩岸政府的信任下，陳福海與縣府團隊在「就職兩週後就完成中斷近3年的小三通復航」，3月25日更是達成讓台商可以透過小三通航班中轉兩岸的任務。陳福海說，距離疫情前的小三通常態化模式，只剩下陸客遊金這最後一塊拼圖，期望在上半年完成，替金門經濟添柴加薪。

陳福海最後表示，金門沒有等待的本錢，縣府也不能年年都用盤整做藉口。對於接下來的工作，陳福海也提出未來施政重點將在一項保證（保證任內金酒沒有簽訂密約的問題）、二項挑戰（挑戰青年住宅土地年底完成首批讓售／陸客上半年重返金門振興經濟）的框架內執行推動。陳福海也強調一定不會讓投票給他的選民漏氣，也要讓所有鄉親知道這張票對於金門的重要性！