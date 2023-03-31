2024立委選舉，國民黨台北市黨部昨針對第一階段的黨內立委初選登記，決議第8選區（中正、文山）初選方式將採37制（3成黨員投票、7成民調），現任市議員徐弘庭主張全民調失敗，今下午正式宣布退出初選，表示當初參加初選是為了增加年輕戰力，現在離開初選是希望讓政黨更正視青年世代的傳承問題。 並痛斥「黨員投票的水有多深，只有經歷過的人才知道。」

徐弘庭表示，全民調行之有年，第一，相對於黨員投票更貼近真實選區；第二，並沒有強迫基層選邊站；第三也不勞民傷財。如果這個選區的前輩這麼強，為什麼不敢用全民調，而是要採黨內投票，過去這麼多年來，國民黨只剩部分區域在用黨員投票，「黨員投票的水有多深，只有經歷過的人才知道，黨員投票有多少貓膩，只有經歷過的人才知道。」

徐弘庭灰心喊，跟他四年前爭取初選一樣的導演，一樣的劇本，但很抱歉這次他不會花錢再做演員。希望自己是在爭取年輕人傳承中最後一個倒下的人。不過徐弘庭也承諾他絕對不會脫黨參選，四年後是否再戰還在評估。

而北市議員徐巧芯指控立委費鴻泰在委員投票前有打電話關說，徐則表示，他也有收到風聲，他也曾經跟市黨部主委黃呂錦茹表達過，想要當面跟投票委員表達全民調的好處；還有今天下午4點前都可以繳黨費入黨投票，徐巧芯說他拿不到黨員名冊，因為現在根本沒有有效的名冊。

徐弘庭強調，他沒辦法接受在登記初選的時間點，選舉人數還沒確定，這樣會有爭議，但是黨內的前輩還是選擇用有爭議的方式，不知道他們所為何來，只看到了他們想贏的企圖心。

至於之後會不會放下紛爭，力挺立委賴士葆，徐說這件事情要多思考，賴士葆用盡各種方法證明他能在選區繼續選下去，自己對於政黨、總統選舉會竭盡所能，為所相信的價值奮鬥，但跟他價值不一樣的人會再考慮是否支持。

黃呂錦茹受訪則表示，黨綱內明定是37制，但第11屆立委選舉作業要點又提供全民調的選項，因此若要徹底解決初選方式的紛爭，可能要從黨中央修改黨綱開始，也會持續跟黨中央提意見。

徐弘庭賴士葆黨內初選