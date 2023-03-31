北市某私立托嬰中心黃姓負責人，2013年前因滯欠勞保、勞退及健保費共539萬元。黃婦因另涉欠稅案，行政執行署台北分署2014年查封她做為托嬰中心的華廈，黃婦辦理分期繳納。9年後，因黃婦欲出售華廈，經由地政士事務所協助，終於將剩餘欠款145萬餘元一次繳清。

台北分署表示，黃婦被查封的建物，是位於北市景美的華廈，查封時仍作為托嬰中心使用，因黃婦表示仍有意願經營托嬰中心，且為了避免直接進行拍賣，造成家長們的不便，執行人員同意黃婦提出分期繳納方案。但考量她被查封的整層華廈具有價值，而其積欠勞、健保費用高達數百萬，故仍維持查封的狀態。

但黃婦因有後續年度勞健、保費用的案件被移送執行，2020年黃婦又重新辦理分期，提高每月繳納金額至7萬元。但好景不常，新冠肺炎疫情爆發後，托嬰中心營運受到嚴重影響，黃姓婦人表示無法繼續遵守分期條件繳納，但會視經營情況自行繳納，希望執行人員先不要拍賣該華廈。

為此，台北分署密切追蹤托嬰中心及黃婦銀行帳戶存款情形。今年3月20日，黃婦為了出售該華廈，找來地政士事務所協助，將所剩欠款145萬餘元，一次繳清，申請台北分署塗銷查封登記。台北分署歷經9年，終將黃婦的欠款全數追回。