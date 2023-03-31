日本知名藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡迴展將於明日開跑，奈良美智今日上午在副總統賴清德、高雄市長陳其邁陪同下現身首站內惟藝術中心，奈良美智指出，人會有許多慾望、掙扎，但其實內心需要休息、放鬆角落，2021年來台舉辦巡迴展時，發現他的作品能帶給人們一些內心平靜，「未來會在全世界各地繼續、努力舉辦展覽，給更多人看見。」

日本知名藝術家奈良美智致詞表示其創作理念與理想。（©YOSHITOMO NARA 2021／崔正綱攝）

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」展覽計畫，於4月1日從內惟藝術中心開跑，除了奈良美智畫作《朦朧潮濕的一天》之外，還有他2015年來台旅遊時所拍攝20件攝影作品。奈良美智29日抵台，預計停留19天，此次也是他在首次在台、海外駐村。

副總統、文化總會副會長賴清德致詞表示，代表蔡英文總統歡迎奈良美智再次來到台灣，並感謝對台灣的深厚感情與支持。2021年《奈良美智特展》在台灣嚴峻的疫情之中巡迴台北、高雄以及台南三個城市展出，創造了許多的溫暖與感動，藝術家的作品更為社會大眾帶來輕鬆、祥和的心境。

賴清德說，奈良美智首次的海外駐村計畫獻給台灣，也歡迎他把台灣當作第二個家，在此次於高雄駐村期間感受台灣美好的人文社會、風土民情、美食成為創作的養分。

畫作《朦朧潮濕的一天》。（主辦單位–文化總會、高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

對於《朦朧潮濕的一天》畫作，賴清德笑談，畫裡的小女孩張著一雙大大的眼睛卻緊抿著嘴唇，她堅毅的神情彷彿對未來有著充滿光明的期待，五顏六色如同寶石一般的色彩，也像是在鼓勵大家永不放棄任何希望、勇敢邁向未來。

陳其邁指出，《朦朧潮濕的一天》帶給很多醫護人員、市民們鼓勵，奈良智美私底下也特別提到說，她兩個眼睛一個是看向光明的未來，另一個是面對現在的困難挑戰，那種堅毅的奮鬥，所以作品就呈現帶給人民溫暖、面向未來的勇氣。

陳其邁表示，奈良美智在高雄期間，按照他的意願，可以很直接的與市民接觸，也許在餐廳、路上等市民周遭。奈良美智這幾天也非常享受、喜歡高雄的生活。

奈良美智表示，再次來到高雄，比起都會中高樓林立的會場，能在周圍都是公園環境，充滿自然、綠意的內惟藝術中心展出，感到相當高興。

奈良美智表示，生而為人其實就會有許多慾望、掙扎，想要更多東西，但其實內心只是需要一個能夠休息、放鬆的角落，因此在創作路上，如果能提供一個能讓更多的人感到一絲放鬆、祥和創作是最棒的事情。

奈良美智指出，2021年經過台灣的三次巡迴展出後，他發現自己的創作能夠帶給人們平和的心情，也逐漸萌生為大眾創造出能夠放鬆之所在的想法，「我未來在全世界各地繼續、努力舉辦展覽，給更多人看見。」

內惟藝術中心「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡迴展於4月1日至8月31日，參觀方式採總量管制，入場不需預約，如入場人數較多，請依工作人員指示依序入場。

現年63歲奈良美智1959年12月5日出生於青森縣弘前市，以普普風、超扁平等當代藝術風格聞名於世，知名作品有《背後藏刀》、《月光小姐》等。