39歲男星楊子儀過去參加行腳節目《世界第一等》打開知名度，近日卻傳出加入三立大戲《天道》，疑因檔期無法配合，導致缺席重要劇情拍攝而被三立封殺，中止所有戲劇、綜藝合作。今(31日)前三立一哥秦楊在臉書發文，曬出招牌「番仔火」疑替楊子儀緩頰，直說：「演藝人員就是一顆棋子」。

楊子儀2014年一度以《雨後驕陽》入圍金鐘獎最佳男配角獎，近日他拍攝三立大戲《天道》過程中卻傳出和製作單位起衝突，劇組投入百萬拍攝重要回憶橋段，但擔綱回憶重要戲份的楊子儀卻因故無法繼續拍攝，對此，楊子儀經紀人第一時間表示：「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」

秦楊發文。（圖／翻攝自秦楊臉書）

《天道》製作人後來受訪表示，楊子儀本來是客串，拍完預定的10幾場戲後，高層覺得他演的好可以加戲，便先問他有沒有時間，但經紀公司以行程喬不出時間為由婉拒，製作人也替楊子儀緩頰說：「沒有封殺啦，就是終止合作」，認為應該是溝通上有落差才導致誤會，之後有機會希望能帶楊子儀跟電視台和解，希望一切可以和平落幕。

而前三立一哥秦楊稍早在臉書喊話，認為藝人只是按照上層安排行事的棋子，「你們想控管我們，先了解，我們有跟你們簽約嗎，我們是跟經紀公司簽約的，經紀公司要我們去哪裡，我們就要去哪裡，要不然毀約，賠償金誰付，不要顛三倒四」，更表示：「演藝人員也是有尊嚴，不是任憑你們糟蹋的，加油，棋子，藝人」。