公館國中31日舉行路跑活動，由國際同濟會贊助捐助愛心發票。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中31日舉行路跑活動，由國際同濟會贊助捐助愛心發票。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉擁有絕佳的客庄田野風景，在地的公館國中特別安排全校師生在初春時分，31日下午一同在公館鄉美麗田野間快樂越野跑，活動並搭配發動學生一起捐贈愛心發票作慈善，並獲得同濟會的支持，將匯集的發票送至弱勢團體利用，讓全校同學更了解施與受的美德。

苗栗縣公館國中師生越野賽跑31日下午登場，今年的路跑除了促進全民體育、身體健康，也讓大家一起捲起袖子愛心做公益，國際同濟會台灣總會竹苗區各分會也參與贊助了這場盛會。

校長方麗萍說，學校師生越野賽跑為館中的傳統，經由8.5公里路跑，讓學生能細心地走訪家鄉，沿路歷經公館鄉田園美景，此次與國際同濟會合作，鼓勵學校學生匯集愛心發票做慈善，協助捐給弱勢團體，並挹注六萬元路跑經費給校方，大家一起愛心做公益。

迎曦會會長劉邦原表示，國際同濟會是全球性的志工社團，其宗旨是致力服務兒童與社區，改善世界，因此常常可看到同濟會會員在世界各地包括台灣，行善做公益。此次同濟會竹苗區共有25個分會挹注公館國中，其中苗栗會、苗鳳會、竹玉會等分會隸屬苗栗區，會員們長年深耕苗栗散播愛，濟弱扶貧及參與各項公益活動，贏得地方許多好評。

家長會會長吳建鴻說，本校和迎曦同濟會合作密切，去年同濟會號召會員一同認養該校田徑隊和籃球隊。公館國中為苗栗鄉下型態學校，弱勢學生高達四成以上，尤其田徑隊與籃球隊孩子大多為清寒家庭，且原住民比例甚高，故孩子體型較為瘦弱，因此出去參加對外比賽，常常因身形而居於劣勢，在同濟會提供孩子們充足的營養品，讓孩子們能有絕對優勢參與比賽，讓今年寒假田徑賽事成績再創高峰。

路跑活動從31日下午1點開場，開跑前由校長方麗萍、會長吳建鴻、迎曦會會長劉邦原等人帶領著親師生進行活力熱身操，鳴笛後，分年級向8.5公里路程前進，活動路線行經館中村、客屬大橋、中平村、中義村、館南村..等鄉內田園景色，家長會並在沿路提供礦泉水、豆花等補給品，以及特色加油牌，鼓舞參與的親師生奮力完成這場富有教育意義的路跑。