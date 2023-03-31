現代人注重養生，常會自己下廚，醫師提醒，烹煮時的油煙對身體有不小危害，可能影響呼吸系統、心血管、神經系統及眼睛；提醒民眾煮菜時一定要將抽油煙機打開，並避免長時間暴露於油煙中。

婦產科醫師張瑜芹在臉書發文指出，周遭很多朋友在她的建議下，紛紛開始下廚料理，不過她提醒，雖然抽油煙機很吵，會影響邊做菜邊和另一半聊天的樂趣，但千萬不要為了聊天就把它關掉，「烹飪時的油煙可是會對身體造成危害的」。

張瑜芹表示，烹飪油煙中的有害物質如多環芳香烴、一氧化碳等，會對人體呼吸系統造成損害；長期暴露在油煙中可能會導致哮喘、支氣管炎甚至肺癌等疾病。

另外，烹飪油煙中的有害物質還會對人體心血管系統造成損害，例如油煙中的氮氧化物會加速血管壁的老化，增加心臟病及中風的風險。

張瑜芹說，長期暴露在烹飪油煙中也會對眼睛造成傷害，油煙中的微小粒子會刺激眼睛，導致疼痛和紅腫；油煙中的苯類物質也會對神經系統造成損害，導致頭疼、失眠及記憶力下降等問題。

除了打開抽油煙機及通風外，選擇健康的食用油、控制烹飪的溫度及時間，也能降低油煙對身體的危害。