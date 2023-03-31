新北市蘆洲民族路日前被網友目擊一名機車後座男子呈現「下腰」仰躺姿勢，上半身懸掛車後一路行駛，畫面相當驚悚，網友稱是「倒車雷達」、「用生命遮車牌」；據悉該男子是名70歲身障人士，因下半身無法出力，坐後座時無法挺直腰椎，只能靠身體和手扶著車身，騎士回應當時只是短程載對方回家換車。

一名網友在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，他在路上目擊一輛停在停等區的雙載機車，機車後座是名身穿黃色上衣的乘客，該乘客竟直接「下腰」，上半身幾乎平躺在座墊上方，肩部以上則在車身外懸空，還不時移動頭部、肩膀，甚至把頭往路面伸長，疑似並未睡著。

據悉該名男子是名70歲身障人士，因下半身無法出力，坐後座時無法挺直腰椎，只能靠身體和手扶著車身，騎士回應當時只是短程載對方回家換車。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」）

影片中該輛機車最後跨越雙黃線，朝左側住家的停車場騎，而該名「下腰」的後座乘客仍持續保持一樣姿勢，原PO看傻眼曝光影片，笑說「回家路上看到特技」，其他網友留言「倒車雷達」、「命案趕快報警」、「用生命遮車牌」、「核心很強」、「練武奇才」、「不知道的人還以為載運屍體呢」。

據ETtoday報導，該名騎士事後回應，當時他載著行動不便、70多歲的堂哥準備回南部，因堂哥下半身無法出力，才會僅靠雙手和上半身握住機車握把，撐住身體，騎士強調只是騎車回家換轎車，路程相當短；警方回應此舉已違反道路交通管理處罰條，機車附載人員或物品未依規定可處300到600元，社會局回應可多利用復康巴士服務載運行動不便的長者。