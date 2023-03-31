台南市社工師公會提前慶祝社工日，31日在永華市政中心東哲廳舉辦研習會提升專業能力，百餘名社工師參與座談，台南市社會局長盧禹璁認為社工待遇偏低且升遷機會少，應調整公部門社工薪資。

高齡化社會常有失智失能長輩的轉介個案，社工卻常在實務上遭遇抵死不從的對象，台南市社工慶祝大會上，就以「社工價值與倫理兩難的思考與抉擇」為題舉辦座談會，分享社工在價值與倫理之間的抉擇。

衛福部社家署科長姜琴音表示，社工在安置長輩到安養院的過程中，常遇上個案因身體功能退化，亟需送專業單位照顧，當事人卻十分抗拒，甚至以生命要脅不願離家。她認為社工此時除了專業評估，還需顧及當事人的倫理權益，可另以在宅照顧等有利條件做處置。

台灣公部門社工的職等、待遇偏低，升遷機會少，工作壓力卻很大，每名社工都負擔多名個案。盧禹璁肯定社工辛勞，認為中央應調整公部門社工薪資，完善社工專業置度。

台南市社工師公會理事長鍾素珠表示，現場除切蛋糕慶生與喝咖啡慶祝社工日，表揚15人獲全台資深敬業獎社工，還有績優社工督導獎與績優社工獎。