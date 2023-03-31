謝金燕與修杰楷一同為詹仁雄剃髮。（TVBS提供）

TVBS《來吧！營業中2》明（4／1)播出第5集，節目中修杰楷對於長輩們的連番要求與「連珠炮問候」險些招架不住，起初他提到髮質細軟的女生通常脾氣都很好，但當被問及太太賈靜雯髮質如何時，修杰楷卻尬笑表示：「她一開始蠻細的，現在越來越粗，都是被我氣的！」現場意外爆料賈靜雯脾氣越來越差，引發眾人大笑。

此外，本集不僅有VVIP兩大天王嫂，林志穎老婆陳若儀與陶喆老婆江佩蓉駕到，王牌製作人詹仁雄也來到星之沙龍，以探班之名，行監工之實，親身體驗各部門專業服務，讓謝金燕興奮地首次拿起剃刀為詹仁雄剃髮，謝金燕表示：「其實蠻想從洗頭就開始幫詹哥服務的，一定讓他從頭濕到腳趾，直接來場濕背秀表演！但不得不說我覺得那天和修杰楷一起幫詹哥剃髮，成果真的蠻帥，他至少年輕了5歲。」

修杰楷堪稱行走的人夫寶典，不僅擅長料理，本集中更以專業美髮技能、按摩以及時刻嘴甜關心，零缺點表現擄獲眾姐姐們的心；但在兩大天王嫂陳若儀、江佩蓉與謝金燕熱舞後，修杰楷、楊銘威與范少勳也共舞回敬，殊不知修杰楷手腳極度不協調、甚至記錯舞步，畫面一度大歪樓，舞癡行徑笑壞眾人。