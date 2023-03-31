清明連假即將到來，高雄市觀光局表示，觀光局轄管的壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼，4月1日至4月5日連假期間，提供12歲以下兒童免費入園，適合全家大小一起出遊，度過美好假期。

壽山動物園連假期間有每日1000張現場票的名額，讓來不及預購的民眾可以排隊入園。(高雄市觀光局提供)

高雄市政府觀光局長高閔琳指出，壽山動物園整修開放以來一直都很熱門，門票採取預購制，最早可於14天前預購，連假期間門票早已完售。為了兒童節推出特別加碼活動，五天連假上、下午現場各500張，每日1000張現場票的名額，讓來不及預購的民眾可以排隊入園。

崗山之眼可看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光。(高雄市觀光局提供)

另外，崗山之眼位於小崗山，可看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光的天空廊道，以及館藏2000多種貝類標本，全國規模最大公立貝殼展示館的旗津貝殼館，都很適合全家一起旅遊參訪。

高雄市政府觀光局特別提醒，壽山動物園停車空間有限，建議在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，也可將車輛停放捷運週邊停車場，再轉搭大眾運輸工具入園。

同時，連假期間特別闢駛「台鐵美術館站-台泥停車場-動物園」接駁專車，民眾如果是搭乘台鐵/輕軌，可以在台鐵美術館站下車，並轉乘接駁車抵達動物園。而通往崗山之眼園區道路狹小且園區停車空間有限，接駁車可在阿公店水庫管理中心和菜寮路和水庫路口的接駁站搭乘，或徒步健行前往。(記者張雅雲/高雄報導)