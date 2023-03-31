疫情趨緩國界解封，高雄與各國友好城市重啟實體交流活動，斯洛伐克布拉提斯拉瓦省舊城市市長瓦加奇（Matej Vagac）偕同市府團隊及市議員來訪高雄，出席智慧城市論壇暨展覽，並於31日拜會高雄市長陳其邁，雙方針對智慧城市、文化保存與綠能技術等議題相互交流。

陳其邁介紹，高雄以工業起家，現正逐漸轉向航太、精密金屬製造基地，致力於輔導在地廠商，加速完善半導體與資通訊產業供應鏈。「亞灣5G AIoT創新園區」就是作為高雄產業轉型之鑰，將打造高雄成為重要新創技術基地。

陳其邁補充，為達成2050淨零目標，政府正大力推動「數位」、「淨零」雙軸轉型，而斯洛伐克有完善投資環境、良好教育體系、人才以及堅強的製造業基礎，未來雙方擁有厚實的合作潛力，盼促成高雄企業與斯國合作。

瓦加奇表示，此行造訪高雄收穫豐富，除了在智慧城市論壇相互交流，也參訪高雄火車站、駁二藝術特區等景點，進一步了解高雄推動文化資產保存的方法，以及發展綠能技術與智慧轉型等解決方案。而斯洛伐克歷史悠久，舊城市相當重視文化資產保存、藝文活動，高雄的文化資產保存活化經驗將作為他們重要的參考與啟發。