迎接母親節孝親感恩商機，瑞穗天合國際觀光酒店推出「寵愛媽咪送寶格麗奢華備品住房」優惠，於4月4日至5月31日入住城堡精緻客房或城堡溫馨家庭房，每房贈送頂級品牌寶格麗洗沐備品四件組，包括沐浴乳、洗髮精、身體乳與潤髮乳，平日雙人房一泊二食9,999元起，今年母親節帶媽媽、帶另一半一起到南歐城堡度假，再以經典香氛寵愛這位最心愛的女人。

4月底前入住瑞穗天合國際觀光酒店，還可參加酒店周年慶天天送住宿活動，每房皆贈送一張賓果卡，每天舉辦歡樂賓果晚會，只要對中賓果卡上的24個號碼，有機會以1元入住最頂級的格蘭總統別墅，享受占地650坪、室內136坪兩層樓三間客房，體驗奢華尊榮的度假氛圍，活動保證天天送出住宿券，從3月推出至今也獲得消費者熱烈迴響。

瑞穗天合國際觀光酒店本次優惠住房專案，結合精品香氛界的夢幻逸品寶格麗，有經典白茶、清新綠茶兩種香氣隨機贈送，其經典白茶為喜馬拉雅白茶香調，具有奢華細膩的香氣令人放鬆身心，清新綠茶則是承襲日式綠茶的風韻，且每瓶都是容量300ml的洗沐備品，四件組價值超過3,000元以上，瞄準女性客群喜愛香氛的市場，入住城堡精緻客房或城堡溫馨家庭房即贈送，寶格麗洗沐備品數量有限送完為止，預計能提升整體住房率約1成左右。

瑞穗天合國際觀光酒店位在花東縱谷的瑞穗溫泉區，房型從雙人房到獨棟別墅十人房，符合樂齡、親子與家族出遊的住宿需求，酒店內溫泉黃金湯、室內外泡湯戲水區、石板浴、主廚花園、三溫暖裸湯區等設施也是媽媽們的最愛，此外還有結合東西方按摩細緻手法的悅華莊SPA，身體按摩1,700元起，為媽媽打造一場舒暢放鬆的芳療體驗。