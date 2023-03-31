築間餐飲集團搶普發現金商機，即日起至4/30凡於該集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」，單筆消費金額滿1,000元，即可獲得集團旗下各品牌總價值「7,000元的加菜金」即日起至4月30日前可領券，5月31日前可兌換。

4月15日至5月31日凡於築間餐飲集團旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」台中地區門店內用消費，出示「台中捷運APP綁定會員畫面」，即可享築間幸福鍋物及燒肉Smile，兌換肉品/海鮮（9選1）乙份；有之和牛鍋物放題，消費788元（含）以上價位，即可享有免費「升級火、烤兩吃」（原服務費一成另計）；本格和牛燒肉放題，消費888元（含）以上價位，即可免費升級「牛舌吃到飽」。

築間餐飲集團推出的「加菜金」內容包括在「築間幸福鍋物」凡點美國濕式熟成霜降牛肉或鍋松阪豬肉鍋套餐，肉量免費小份升級大份、肉品/海鮮「九選一券」，「湯底免費升級券」等。「燒肉Smile」消費任一套餐，即可兌換「特上選牛舌」乙份，其他還有「牛五花／豚五花2選1券」、「板腱牛／豚梅花2選1券」、「有之和牛鍋物放題日本A5特選和牛券」，全桌消費滿4,000元以上即免費贈送乙份，另外消費788元（含）以上價位，並於FB／IG／Google擇一平台打卡，即可免費升級「火烤兩吃」。

「本格和牛燒肉放題」提供消費888元（含）以上價位，並於FB／IG／Google擇一平台打卡，即可免費升級為「牛舌無限放題」，還有免費「火烤兩吃升級券」，「繪馬別邸」提供凡消費任一套餐，即可兌換「主廚私房菜」、「伊比利黑豚花排」、「極上紛雪牛排」等三款人氣食材。其中「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」選用日本秋田牛，肉質油酸含量高，油花四溢，柔嫩多汁，香氣濃厚，邀請民眾省荷包開心吃。當日壽星消費出示身分證或健保卡，獨享88折優惠，同桌最高折抵6位，現省超過千元！

「本格和牛燒肉放題」4月6日起推平日周一至週五下午2點至4點，享每人488＋10％元吃到飽，提供自助吧餐點，海鮮、雞肉、韓式燒肉、蔬食、甜點、飲料等無限續用，另外還能以優惠價359元＋10％加購夢幻限定日本和牛乙份。

「 有之和牛鍋物放題」4月6日至5月10日凡加入新會員，即贈兩人同享「免費升級火、烤兩吃」券（台北忠孝店除外，原服務費一成另計），消費788元以上價位（同桌同價）可使用，立即加入，立即使用。

4月清明、兒童連假，高雄地區將舉辦10場大型演唱會，包含五月天、張惠妹、大港開唱活動，築間餐飲集團祭出凡憑以上場次「演唱會票根」，4月1日至4月30日至築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」高雄地區門店內用消費，即可兌換肉品／海鮮（9選1）乙份。