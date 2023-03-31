台灣外海近期陸續出現多具浮屍，內政部長林右昌昨(30)日表示，其中9具確認是本國人，死因為輕生或落海，跟偷渡沒有關係。對此，國民黨台北市議員游淑慧直呼「細思極恐」，並提及去年「青埔寨」事件，詐騙集團不只求財還要命，「主管治安的林右昌，真能確定其中沒有受害者、枉死者、沒有犯罪行為嗎？」

針對近日在沿海發現的20具浮屍，林右昌昨表示，其中包括9名本國籍、7名越南籍，另外4具遺體身分比對中，林右昌說本國籍為落海或輕生，越南籍則研判和偷渡案有關。此外，據駐台北越南經濟文化辦事處提供的資訊，有14名越南籍人士在2月中偷渡來台，目前比對出7具越南籍遺體與名單相符，有部分越南偷渡客至今仍下落不明。

對此，游淑慧今(31)日在臉書指出，民進黨政府演變成「六缺政府」，缺蛋、缺雞、缺藥、缺水、缺電、缺人都已嚴重困擾國人的經濟與民生，而缺工問題擴大的移工黑數，釀成跨國的海上悲劇。對於林右昌回應此事僅輕描淡寫稱落海或輕生，檢察官相驗後已由家屬領回，與偷渡案件無關，游淑慧直呼「細思極恐」。

游淑慧說去年高雄市在六個月內發現21具浮屍，被網友整理成「高雄浮屍錄」，結果全都不了了之，始終沒有給社會有說服力的說法，如今，令人痛心的「台灣浮屍錄」正在上演。游淑慧質疑，若這些浮屍死因不是落海或輕生，甚至不是人蛇販運呢？游淑慧提到，去年「青埔寨」事件，詐騙集團草菅人命，不只求財還要命，「主管治安的林右昌真能確定其中沒有受害者，枉死者，沒有犯罪行為嗎？」

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