黃偉晉（左起）、陶晶瑩、炎亞綸、邵庭、郭書瑤、曹佑寧希望透過節目力量宣導領養不棄養的觀念。（台視提供）

台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》明(4／1）邀請到男神炎亞綸和邵庭擔任本周小幫手，並舉辦流浪狗認養活動和手做餅乾義賣。炎亞綸出現時，邵庭也被男神吸引，心花怒放表示：「是你！然後今天還有小曹（曹佑寧），我真的可以不用領通告費了，我好開心喔。」就連陶晶瑩看到他也雙手比愛心表示：「看到你，我的心都地震了。」

炎亞綸不僅魅力強大，同時充滿幽默感，任何話題最後都能變成梗，像是他看到狗狗洗澡的沐浴球，便放在頭上說：「幫狗狗洗澡真的很辛苦，很多格格的放棄了，把她們的髮飾(沐浴球)留在這裡。」陶晶瑩問炎亞綸，是否收過很多情書，他不假思索回答：「情書真的拿滿多的，而且有一封還是張學友寫的。」隨即開金嗓唱了一段張學友情歌神曲〈情書〉，讓陶晶瑩哭笑不得說：「你怎麼了，到底誰傳染這個病給你？」炎亞綸則是笑回：「一些老大哥。」郭書瑤笑說：「我很喜歡他幽默這一點，什麼話題都可以聊、還有很多梗。」

黃偉晉表示為了下午的認養會，有很多任務等著做，要先幫狗狗洗澡、美容，還要到廚藝教室做餅乾。待送養的狗狗由於是流浪犬，對於不熟悉的環境事務防備心重，在洗澡、剪指甲過程經常表現出抗拒，讓大家都卯足了全力安撫狗狗的情緒、不斷跟牠們說話轉移注意力，炎亞綸感受到大家的辛苦，表示：「第一次見面就要幫牠們洗澡，除了真的很專業的美容師，一般人滿難做到的，這過程一點都不輕鬆。」

郭書瑤也說：「浪浪的反應比較敏感，牠們的動作不是要攻擊，而是要自保，因為本身也比較少跟浪浪接觸，內心還是有點恐懼，但經過這次經驗就知道怎麼跟牠們相處了。」在認養會上大家也卯足全力，讓民眾親近這些可愛的狗狗們，提高認養機率。台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》每周六晚間8點台視頻道、每周日晚間8點在衛視中文台播出。