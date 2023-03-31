因《妻子的誘惑》紅遍台灣大街小巷，讓台灣觀眾恨得牙癢癢的「小三」金瑞亨，出道30年累積62部作品，雖然以反派角色居多，像是《奇皇后》裡詭計多端的卜答失里皇太后、《天空之城》裡心如蛇蠍的金珠英老師、《我的上流世界》女王氣場十足的鄭瑞賢，近期她在《紙之月》改談不倫戀，跟李時雨飾演的大學生會擦出什麼火花，令觀眾相當期待。

由「不倫劇始祖」金瑞亨主演的《紙之月》，改編自日本作家角田光代的日本同名懸疑小說，電影版本由宮澤理惠主演，此次韓版新作亦是2023年坎城影展，代表韓國的觀摩影片之一，劇中，金瑞亨將挑戰人前風光幸福，人後備受丈夫冷落、冷暴力的家庭主婦「劉怡華」，每天過著平淡無奇的生活，直至她到銀行上班，找到自己存在價值，為了幫助偶遇的電影系大學生「尹民載」（李時雨 飾），挪用客戶的鉅款，就此陷入愛情的漩渦，無法自拔。

金瑞亨與李時雨初次相遇的場景，彷彿像是《黑暗榮耀》裡，文同珢（宋慧喬 飾）和河度領（鄭星一 飾）在圍棋社走廊上擦肩而過，那瞬間壓抑卻又熱情的目光，光是眼神就相當有戲。最近在《夏娃的醜聞》充滿魅力演技的裕善飾演劉怡華的閨密「柳秋天」，是美容企業總經理；另一個閨密是想躋身上流社會的家庭主婦「姜善英」，由韓國影后徐令姬飾演，在劇中有不同於溫柔形象的反轉魅力，觀眾們看過演員名單紛紛說：「如果看過原版，只能說韓版三位女性選角也太貼切太成功了，好期待播出。」

在公開的海報，兩段廣告文案「人生美麗地崩塌了」、「為了虛假的幸福、拋棄真正的自我」，加上在朦朧的月光下，金瑞亨用憂鬱悲傷的眼神凝視着某處，流露的淒涼感，刺激了觀眾無限的想像；在預告中慌忙奔跑，以不安的表情領錢，在街道中央不停地淋雨，還有一個櫃子都是小寶寶的衣物；為何樸實的劉怡華服裝轉變會從白色素雅連衣裙變成紅色禮服，是否代表著內心隱藏的慾望與心境的轉變，金瑞亨將用她的演技吸引觀眾的目光。《紙之月》將於龍華偶像台MOD353，全台首播。