苗栗警分局北苗派出所員警日前巡經苗栗市某銀行，接獲行員通報有1名老人欲臨櫃匯款，經員警上前關懷，這名74歲陳姓老翁欲解約匯款至不明帳戶，細問發現陳男是聽信通訊軟體LINE投資訊息，才準備解約匯款30萬元做投資虛擬貨幣，即可獲高額報酬，但員警發現受款帳戶已經遭通報警示，經再予耐心說明此為現今常見詐騙，陳某才驚覺上當停止匯款。

而同一日，北苗派出所稍後又接到另一個通報有民眾疑似遭詐騙，經到場了解是一名70歲柯姓老翁欲投資匯款鉅額至不明帳戶，經查是柯某聽信網友以Fintoch投資虛擬貨幣，貸款後欲再匯款新台幣130萬餘元做投資獲高額報酬，經警方勸說講明此為現今常見詐騙，柯男始知險遭詐騙。

苗栗警分局長蘇旭茂表示，一日阻詐2案成功，都為假投資詐騙型態，一旦遭詐損失都為鉅大金額，切勿聽信高報酬高獲利話術，也幸有警民合作讓詐騙集團詐騙失敗，保住民眾辛勞所得。