財務長Nicolas Peter說：「我們認為，投資礦場是不對的。我們的觀點是，從汽車和其它產品收回原材料是更為重要」。

BMW在德國有自己的電池研發中心，但是將大規模的開發工作交給合作夥伴，將鉅額的訂單下給寧德時代以及億緯鋰能，讓他們在中國和歐洲製造電池。

如何降低電池成本，是各大汽車製造商的關鍵挑戰。而且BMW希望在約2025年能啟動「只生產電動車」的生產線，外界正觀察BMW如何降低成本。

包括福斯等一些汽車製造商正大舉擴大自己的電池生產，並投資於礦場，以確保對供應鏈的控制。

賓士也在周四宣布，公司已作出「重大的決定」，將資金配置在採礦，並在加拿大成立一家原物料的辦公室。

Peter解釋說，投資在技術，將降低對關鍵原物料的需求，包括氫動力車的技術，也是降低成本的另一種方式。

透過在中國的合資公司，BMW擁有一個電池回收設施；而且BMW也不認為有必要發展自己的大型電池回收設施。相反的，該公司與合作夥伴合作，實現大規模的資源回收。