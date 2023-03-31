原本國民黨準備提名參選澎湖縣下屆立委的口袋人選縣議員歐中慨，因涉嫌在民國99-103年間支領與使用助理費，遭檢調專案小組進行約談搜索，歐中慨、顏美珍夫妻、會計蘇美鸞等3人因違反貪污治罪條例之罪，被檢察官聲請羈押禁見，31日歐以100萬元交保，歐妻以80萬元交保，蘇美鸞3萬交保，此事將對國民黨明年立委選戰造成巨大影響。

澎湖地方法院在31日上午10時30分進行聲押庭開議，歐中慨夫妻對於助理費的支領及使用雖詳細說明，但檢察官仍堅持主張應予羈押，檢調這次追查歐中慨助理費案，主要是針對民國99-103年歐中慨擔任縣議員時，聘請一名女助理的助理費支領案。

據了解，檢調30日一早到馬公市區、西衛、鎖港等地，搜索歐中慨兩名助理的住處，扣得銀行支領助理費的資料、入帳存摺、印章等，並立即將他們帶走訊問。其中一名助理是歐中慨周姓媳婦，一名為勇伯電器行蘇姓會計。

檢察官訊問後，先讓歐中慨媳婦以3萬元交保，再將證人及呂姓前助理請回。據悉，歐中慨涉嫌聘任他的媳婦、電器行會計當他的助理，違法支領助理費，拿公款做私人企業的薪資，已經明顯違法。