來台工作逾期居留多年的印尼籍夫妻賽普和萬蒂(化名)，因逢回教齋戒月，思念印尼家中兒女及父母，在得知移民署目前推動自首到案，日前主動向移民署苗栗服務站自首，得以回國與家人團聚，

每逢佳節倍思親！適逢印尼齋戒月，對於在台打拼的印尼夫妻賽普和萬蒂而言，思鄉情懷更加深切。夫妻倆人都是穆斯林，因印尼家中有2名年幼兒女及年邁父母，最近賽普的父親中風，照顧家庭的重擔落在母親肩上，體力日漸不堪負荷。當他們輾轉得知移民署正推出「自行到案專案」後便立刻至苗栗縣服務站主動到案。

賽普表示，今年3月22日起至4月20日為印尼齋戒月，是印尼穆斯林最珍視的一段美好時光，大家會在平靜安和的氣氛中感受齋月的洗禮，並透過齋戒、祈禱與施捨等各種方式行善賜福，見面互道齋月。他們非常感謝移民署的自行到案專案，讓他們可以順利返回印尼照顧家人，一起過齋戒月互相祝福。

移民署苗栗縣服務站主任張金順表示「擴大自行到案專案」至6月30日止，專案期間採取免收容、低罰鍰、不管制的措施，鼓勵在台逾期外來人口把握專案機會，儘速主動自行到案，可撥打多國語言免付費諮詢專線0800-024-881。