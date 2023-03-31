為了緩解越發嚴重的蛋荒，農委會近期專案從10國進口雞蛋，現已在各大通路上架。對此，不少網友表示，雞蛋往往一開賣就秒殺，想買到頗有難度。一份最新的民調也顯示，不少國人對政府調度物資已不具信心。

據《ETtoday民調雲》今天公布的一份最新民調顯示，在「是否感受到目前台灣的缺蛋問題」上，有高達48.5的民眾非常有感覺、而27.4%認為還算有感覺，不太有感覺僅有16.3%、完全沒感覺的人僅僅只有6.4%、剩下1.4%為不知道／沒意見。

而在「對台灣下半年後，雞蛋恢復正常供應信心」的提問，僅14.2%民眾非常有信心、還算有信心占27.7%、不太有信心的人高達29.2%、完全沒有信心則占25.1%、不知道／沒意見占3.8%。「不太有信心」與「完全沒有信心」合計近54.3%，也就是說有逾半數國人，在缺蛋問題上已對蔡政府不具信心。

另對於台灣的缺蛋問題，農委會主委陳吉仲今（31）日在雲林受訪時，再度強調，3月底前進口超過700萬公噸、加工280萬公噸、將近1000萬顆雞蛋，會在這幾天陸續配送；而4月以後會有超過3000萬顆，5月則會超過5000多萬顆雞蛋進口到國內，預估可以補足當前缺口。

該民調由ETtoday民調雲所做，調查時間為2023年3月14日至16日，回答人數為1115人。