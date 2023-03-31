46歲金馬影后舒淇2016年和馮德倫結婚，演藝步調漸緩，產新作的頻率拉長，但常會透過社群平台分享近況。昨（30日）舒淇突在IG透露心情不好，還氣到頭痛，引起關注。

舒淇多半都是在IG分享美好的所見所聞，22日才PO一組身穿白色中空洋裝的全身照，纖細又有料的身材令網友自嘆不如，她也大方傳授健康的瘦身秘訣：「能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情。」想不到昨（30日）舒淇罕PO負面文，表示：「氣到頭疼⋯⋯心情不好，就去看讓自己開心的事情～」，未說明動怒的原因。

不少網友紛紛留言關心舒淇：「怎麼了，抱抱」、「我如果是妳，我會去照鏡子，看到美女，心情瞬間好多！！！」、「別氣了，人生重要的還是在自己，氣了傷身喔」，明星好友彭于晏、林心如等人也按此則貼文讚，其中林心如留言：「好」，同意舒淇去看心情會好的事。

舒淇患有過敏體質，為此困擾好幾年，她接受《ELLE》雜誌訪問時透露，某年7、8月在廣東拍戲，過敏症狀大爆發，每次出門都得全副武裝，帶全套過敏藥物和防護用大毛巾，到了半夜更為嚴重，甚至整晚無法入眠，嘗試多種解決方式都只能舒緩。舒淇坦言每次過敏後臉部浮腫，都會影響鏡頭上的呈現，對自己演戲要求極高的她，很不能接受，會因此生氣，所以有段時間她減少工作量，希望能讓身體進入修護期。