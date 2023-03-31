迎接溫馨母親節，礁溪寒沐酒店以夢幻甜點寵愛媽咪味蕾，館內「沐選」外賣店，4月1日至5月14日期間特別設計母親節限定「馨漾采蝶」鳳蘋茉莉花茶法式慕斯蛋糕，每模六吋1,280元，4月23日前訂購享早鳥價980元，同步祭出「宜蘭人甜心價」身分證字號為G開頭的宜蘭居民與在地企業行號，4月30日前訂購同享優惠價980元，須提早三日進行預訂。

「馨漾采蝶」法式慕斯蛋糕以白巧克力蝴蝶與盛開的黑醋栗奶霜花朵，象徵充滿活力熱情的偉大母親，花朵下方鋪放軟嫩的檸檬果凍，為蛋糕增添獨特果香酸韻。閃耀著優雅淡紫光芒的法芙娜巧克力鏡面下，包覆著膨柔滑順的「茉莉花茶慕斯」、以新鮮鳳梨丁與青蘋果果泥悉心慢炒的「鳳蘋果餡」，以及鳳梨汁、奶油及鮮奶油等調製的「鳳梨奶餡」。品嚐一口，濃郁的慕斯奶香華麗綻放舌尖，尾韻輕透出一絲清新的花茶香氣，水果的酸甜滋味完美融合於中。鋪放於底層的巧克力沙布列餅乾，薄脆的質地更是增添豐富層次口感，讓媽媽享受幸福的甜蜜食光。