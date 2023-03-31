永達保經今於陽明山中山樓舉辦2023年度業務表揚大會，董事長吳文永表示，看好疫後脫罩的「報復性」商機，在新契約保費收入成長下，加上業務員獎金制度優化，對永達逾2000多名業務員喊出「今年平均加薪30％目標」，內勤同仁也有同步加薪4、5％的水準。

永達保經深耕退休規劃市場，引進數位化科技，有效提升客戶服務、訓練平台效率及優渥獎勵制度，2022年期繳新契約保費收入達20億新台幣，主管人力達1897名，255位MDRT百萬圓桌會員，並有高達96.47％的13個月保單繼續率。

在報復性投保商機趨勢下，吳文永預估，今年新契約保費收入可達30億元，成長50％，若含躉繳保費目標可達60億元，而MDRT人數可成長30％；大陸經濟逐漸解封，市場亦表現突出，吳文永表示，兩岸事業平台營收可突破百億；MDRT（Million Dollar Round Table）是保險界的最高榮譽，取得MDRT認證，需要具備優異的銷售能力、專業知識和客戶服務技能。

2022年業績表現最為突出的各組超級菁英分別為拿下年度最佳成就獎、年度業績大賽處級組雙冠王是業務籌備副總石文仁，連續三年蟬聯體系組冠軍為業務資深副總傅泓捷、注重服務細節獲得個人組冠軍為業務首席經理呂懿芳，今天表揚大會上不藏私地分享成功秘訣與策略。

永達保經深耕退休規劃市場，秘密武器是平台2161銷售密碼、2143增員密碼機制，並善用「保險經紀業務整合管理系統」新型專利的報表管理，優化獎勵制度，提高佣金率至91％，協助銷售流程，大幅提升服務品質，業務代表績效自然成長。

永達保經實現業務代表在永達「服務一陣子，永達養你兩輩子」的承諾，許多保二代子女也加入業務團隊，也取得MDRT資格；吳文永表示，做業務要不怕挫折，以利他核心出發，把保險當事業來經營才能可長可久。