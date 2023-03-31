針對遭遇霸凌者如何調適身心，身心科醫師、楊聰才診所院長楊聰財給予多項建議。（資料畫面）

韓劇《黑暗榮耀》爆紅，劇情涉及校園霸凌議題，造成討論熱潮，近期台灣也爆出豐原高中學生在校遭多名師長霸凌後輕生的悲劇引起輿論譁然。校園霸凌時有所聞，也造成部分遭受霸凌的學生在身心人格上的影響，對此，楊聰才診所院長楊聰財提出多項建議，讓遭遇霸凌者可以調解身心避免不良影響。

楊聰財分析，學生面臨霸凌行為時，對於身心常見的影響可分為許多層面，在心理方面可能會出現沮喪、焦慮、恐懼、無助跟憤怒的的情況，嚴重的話甚至會出現自殺、自傷的念頭或想法。

在生理方面也可能出現睡眠障礙、入睡困難、淺眠易醒、整夜惡夢、食慾改變、體重下降、自律神經失調，或是出現檢查不出病因的頭痛、胃痛、心跳不穩等身體上的不適。

在學習上也可能因焦慮、憂鬱或注意力分散等問題的惡性循環，造成學習表現、課堂參與跟學業成就受到影響；人際關係方面，受到霸凌的學生，容易對自己失去信心跟自尊心，進而對自己產生負面認知，而影響到跟同學、老師乃至家長間的人際關係。

在行為表現上，遭受霸凌的學生，會出現過度自我保護的情形，像是躲避、缺席、逃學、過度反應、回應攻擊等，這些行為也會影響到在學校跟社交場合中的表現。

對於遭受霸凌者是否會像戲劇中出現策劃多年的報復手段？楊聰財認為，雖然劇情還是戲劇效果較多，現實中發生機會較少，但也並非完全不可能發生，不過遭受霸凌後是否採取報復行動，或是報復程度多寡，也受到很多因素影響，如家庭背景、社經地位、教育水平、性格特質等，不過過度負面的報復行為，會變成一種「以惡制暴」的負面循環，也非社會所樂見。

楊聰財提醒，若遭遇霸凌，可向家長或監護人尋求協助，直接與學校聯絡或向警方報案，若情節嚴重，則可訴諸法律手段；學校內部也會有相關資源及反霸凌政策，可提供學生心理輔導與資源。

部分非營利的組織網站也有提供相關資訊及求助專線可以善加利用；此外，也可以尋求志同道合的朋友建立自己的群組，避免再次遭受霸凌，若身心狀況受到過度影響，還是得就診透過精神醫療團隊協助。

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