韓國女團「Apink」繼去年年底隊長初龍與普美組成的子團「CHOBOM」及主唱恩地相繼登寶島後，終於以完整體之姿，暌違5年來台，明（1日）天將在新北工商展覽中心舉辦「2023 Apink FANCONCERT [Pink drive] in Taipei」，今（31日）下午搭機抵達桃園機場，雖走寰宇通道，但5人下機時都不忘向在場媒體及粉絲點頭、揮手致意，相當親民，成員南珠更是一抵台就立刻發文喊「我們平安抵達了」。

夏榮（左起）、南珠和初瓏抵台後走寰宇通道離開機場。（范揚光攝）

5人今打扮休閒又不失性感，除了帶著鴨舌帽的恩地走帥氣路線外，初瓏、南珠、普美和夏榮都穿上短版上衣，小露纖細蠻腰。許久未來台，南珠似乎相當興奮，出發前就不斷更新IG限時動態，先是找來夏榮合照，又轉發粉絲們拍攝的2人比愛心照，向韓國粉絲報平安說「我們去去就回」，落地後也再度

曬出自拍照，吳夏榮則發出5位成員手戴「團戒」的照片，還搞笑說是「雞爪PINK」，出道12年依舊有滿滿的團魂。