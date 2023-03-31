台灣啤酒英熊職業籃球隊將於4月8日、9日及22日移師輔仁大學中美堂舉行3場例行賽主場賽事。今日公布4月8日、9日與Up直播攜手舉行「Cheer Up！調啤搗蛋」主題周，邀請Up直播主擔任4月份最「調啤」的「超級英熊」，Up直播主依寶與LAI 賴茟琳分別於8日英熊對戰新北中信特攻及9日對戰高雄全家海神賽前開唱，由具小調啤與Up直播主雙重身份的Joy與蘿拉為當日賽事開出好球，帶給台啤英熊調啤搗蛋的能量，幫助英熊強攻奪勝。

Up直播是台灣唯一獲獎iWIN網路內容防護機構認證的綠色直播平台，近年積極拓展運動直播市場，攜手台啤英熊職業籃球隊與旗下啦啦隊女孩小調啤，帶給大眾耳目一新的直播新體驗，4月份迎接3場例行賽賽事，將英熊風格注入8Bit與Up直播元素，推出「Cheer Up!調啤搗蛋」主題周全新球衣，並同步於現場商品部開售。

入場下載及註冊Up直播即可獲得「貳貳生技TwoTwoBio呵護U益生菌」或「Cheer Up!調啤搗蛋」紙膠帶，現場立即儲值U鑽達33元即加贈「Cheer Up!調啤搗蛋」主題周證件套，數量有限贈完為止。

而除了Up直播主精彩演出以外，英熊主場必備的CHU-CHU氣泡水收藏瓶及紀念徽章也將持續發送，邀請球迷們持集點卡一起來收集，商品部則推出消費滿額贈「小調啤徽章盲包」，滿2000元即贈「台啤英熊小夜燈」的優惠活動。

8日對戰新北中信特攻門票及9日對戰高雄全家海神門票持續販售中，可於FamiTicket全網購票網購票，相關活動請鎖定台啤英熊官方社群。