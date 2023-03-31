苗栗縣泰晏公司董事長池士豪（左二）捐贈全新救護車給苗栗縣消防局泰安消防分隊，由苗栗縣副縣長鄧桂菊（右二）消防局長匡夢麟代表受贈。（謝明俊攝）

苗栗縣泰晏公司捐贈全新救護車給苗栗縣消防局泰安消防分隊，車上裝備全自動心肺甦機。（謝明俊攝）

苗栗縣泰晏公司捐贈全新救護車給苗栗縣消防局泰安消防分隊，車上裝備全自動心肺甦機。（謝明俊攝）

苗栗縣泰晏公司捐贈全新救護車給苗栗縣消防局泰安消防分隊。（謝明俊攝）

苗栗縣泰晏公司捐贈全新救護車給苗栗縣消防局泰安消防分隊，由副縣長鄧桂菊（右）泰晏公司董事長池士豪（左）共同啟動。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局長匡夢麟接任後持續推動各消防分隊車輛裝備更新，獲得苗栗縣頭份市在地企業泰晏公司負責人池士豪支持，捐助全新頂級救護車1部給縣內偏遠的泰安消防分隊，池士豪表示自己是為感念「救人一命，勝造七級浮屠」一句話，起意要捐助救護車來照護偏遠鄉親們的安全，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表受贈，並感謝池士豪善心助人。

公司設在苗栗縣頭份的泰晏有限公司董事長池士豪因經營事業有成，基於回饋鄉里、造福鄉梓，特捐贈消防局價值新台幣329萬元福斯四輪傳動救護車1輛，供泰安消防分隊緊急救護使用，31日上午在泰安消防分隊舉行贈車典禮，由苗栗縣副縣長鄧桂菊及消防局長匡夢麟代表受贈，且回贈感謝狀及紀念品，場面熱鬧非凡。

池士豪表示，10年前他的事業遭遇到瓶頸，遇到貴人帶著他到偏鄉做公益，讓他心中豁然開朗，從此事業逐漸回春，接下來，他因感念「救人一命，勝造七級浮屠」一語，向觀世音菩薩許願有能力時要回饋鄉里，才有這第一台捐贈的救護車，期望未來還能捐贈更多台。

鄧桂菊特別表彰池士豪善行，並強調儘管在財政非常困難的情形下，也要積極投入防災救災的整備工作，持續充實消防的人力、廳舍、車輛、裝備及器材等，以提升整體消防戰力，提供縣民更安全的生活保障。

匡夢麟表示，感謝池士豪董事長愛心不落人後的義舉，捐贈新式救護車到偏鄉地區，協助充實消防救護車輛裝備器材，消防局定以感恩的心，並秉持依法行政原則，深化優質緊急救護工作，充分發揮救護車最大效能，服務更多需要緊急救護的縣民，並積極搶救傷病患的生命。